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القدس المحتلة- الوكالات: لوحت الولايات المتحدة الأميركية علنا بالاطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعيين القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان بديلا عنه في الوقت الذي منعت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلية تطبيق قرار الاوقاف الاسلامية باغلاق المسجد الاقصى بسبب اجراءات الوقاية من وباء كورونا وسهلت لثلاث موجات من المستوطنين المتطرفين اقتحامه تباعا..... (طالع ص 12).

وفي تصريح نشرته صحيفة اسرائيل هايوم اليمنية المقربة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو كشف السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الولايات المتحدة، تدرس إمكانية إزاحة عباس وتعيين دحلان في منصب الرئيس الفلسطيني.

وهاجم فريدمان القيادة الفلسطينية، قائلا انها مازالت تتشبث بشكاوى قديمة جدا، إنهم بحاجة إلى الانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، إنهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي.

في غضون ذلك أقدمت 3 مجموعات من المستوطنين تضم 60 مستوطنا على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية بعد رفض الأخيرة قرار مجلس الأوقاف الإسلامية بإغلاق المسجد الأقصى. وأبلغت الشرطة الإسرائيلية الأوقاف الإسلامية رفضها الإغلاق، وبأنها هي التي تقرر ذلك، وستسمح بدخول المستوطنين للأقصى.

من جهتها، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية عدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن السلطات الإسرائيلية ستمسح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.