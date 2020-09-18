الأولى

رفعت الكويت من استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بواقع 3 مليارات دولار، لتصل إلى 47.9 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 44.9 مليار دولار في يونيو، لتحل في المرتبة الثانية خليجياً بعد المملكة العربية السعودية. وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 2.85%، بالغة 214 مليار دولار، مقابل 208 مليارات دولار بنهاية شهر يونيو. وجاءت السعودية كأكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، باستثمارات 124.6 مليار دولار حتى نهاية يوليو، مقابل 124.9 مليار دولار حتى يونيو الماضي.

