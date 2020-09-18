وطن النهار

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين الكويت والعراق وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات لا سيما المتعلقة بالجانب البرلماني.

كما تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، اضافة الى ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الاخيرة.

وحضر المباحثات أمين عام مجلس الأمة علام الكندري، وسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي.

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وصل البلاد والوفد المرافق له مساء اول من أمس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الحلبوسي لدى وصوله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي.

من جانب اخر، بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس ببرقية تهنئة الى رئيس البرلمان الوطني في بابوا غينيا الجديدة المستقلة جو ببومات وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

