وطن النهار

انشأت جمعية الهلال الاحمر مخيما لايواء المتضررين من السيول والفيضانات بشمال العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر عبدالرحمن العون لـ«كونا» ان البعثة بدأت توزيع المساعدات الغذائية والايوائية في منطقة (واوستي) التي تعتبر من اكثر المناطق تاثرا بكارثة السيول والفيضانات بالتعاون مع الهلال الاحمر السوداني.

واضاف أن هذه المساعدات الإغاثية بداية لمزيد من المساعدات الاخرى وتشمل مواد الإيواء المقدمة ما بين المشمعات والناموسيات والفرشات الأرضية والأغطية وأدوات الطبخ وأواني حفظ المياه ومستلزمات النظافة الشخصية.

وذكر ان الفريق الميداني من الهلال الاحمر وضع الخطط وتقييم المتطلبات في باقي المناطق المتأثرة بالكارثة موضحا ان الكارثة طاولت أكثر من نصف مليون شخص وخلفت عددا من القتلى والجرحى. وقال العون ان تم الاطلاع على المستشفيات وتسليم الادوية والمستلزمات الصحيه لعددا منها تحت اشراف وزارة الصحة السودانية والهلال الاحمر السوداني.

وكانت السلطات السودانية حذرت من تداعيات الفيضانات واعلنت الطوارئ في كل أنحاء البلاد مدة ثلاثة اشهر.

وبحسب مفوضية العون الانساني في السودان فان اكثر من 557 الف شخص تأثروا في 17 ولاية من أصل 18 ولاية بسبب الفيضانات والسيول التي خلفت 100 قتيل و50 جريحا بالاضافة الى تدمير 111 الف منزل و1700 هكتار من الأراضي الزراعية ونفوق 5500 رأس ماشية

