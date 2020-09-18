وطن النهار

تحت عنوان «للوطن رجال يحمونه»، أصدر الحرس الوطني عددا جديدا من مجلته العسكرية توثق تجربة رجاله في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتقديم الدعم والاسناد لجهات الدولة المختلفة.

وقال رئيس تحرير المجلة العقيد محمد عبدالله ربيح إن العدد الجديد اشتمل على ملف عن مسيرة الحرس الوطني بمناسبة مرور 53 عاماً على تأسيسه، وملف آخر عن «ملحمة الصمود» تطرق إلى دور الحرس الوطني البطولي في مواجهة الغزو العراقي الغاشم وما قدمه رجاله من تضحيات، بالإضافة الى تقارير شاملة عن خلية الأزمة، وقوة واجب الحرس الوطني، وتجربة منتسبي الحرس في إسناد اجهزة الدولة، وجهود مديرية الخدمات الطبية في حماية المنتسبين من فيروس كورونا، ومساندتهم لوزارة الصحة من خلال المستشفى الميداني بمنطقة المهبولة. وتناول العدد تجربة بعض رجال الحرس الوطني بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ومقال مترجم عن موقع المؤسسة الملكية المتحدة للخدمات في بريطانيا بعنوان «جائحة كورونا ليست حربا»، ومقال بعنوان «ما بعد الجائحة»، والتطرق الى دراسة بعنوان «مكافحة المخدرات في القوانين واللوائح العسكرية»، بالإضافة الى الأبواب الثابتة.

