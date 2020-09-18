وطن النهار

قررت النيابة استمرار حجز مرشح لانتخابات مجلس الامة القادمة إلى الاحد القادم بعد اتهامه بشراء الاصوات في الدائرة الرابعة.

وكانت النيابة اخلت سبيل زوجة المتهم و 5 نساء اخريات متهمات بذات القضية الاسبوع المنصرم بكفالة قدرها 500 دينار لكل منهن.

وقد وجهت النيابة للمتهمين تهمة شراء اصوات انتخابية لصالح المتهم مقابل مبالغ مالية، الا ان المتهمين انكروا التهم المنسوبة لهم، كما وجهت للمرشح تهمة مطالبة العاملين معه المتهمين بشراء الاصوات الانتخابية لصالحه وهي التي انكرها بتحقيقات النيابة.

وكان رجال المباحث الجنائية دهموا منزلا في محافظة الفروانية تدار فيه عمليات شراء الاصوات لصالح المرشح المتهم والقي القبض على 6 نساء وبحوزتهن المضبوطات.

