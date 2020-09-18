وطن النهار

تعتمد وزارة التربية، اليوم نتائج الثانوية العامة طلبة الصف الثاني في القسمين العلمي والادبي والتعليم الديني الذين استكملوا عامهم الدراسة عن طريق التعليم عن بعد نظرا للظروف الاستثنائية بسبب تداعيات انتشار جائحة «كورونا» العالمية.

في هذا السياق، علمت «النهار» من مصادرها ان الوزارة سجلت نسب نجاح مرتفعة عن المعتمد في الفصل الدراسي الاول، مبينة ان النجاح نصيب جميع طلبة التربية الذين التزموا بالتعلم عن بعد.

واكدت المصادر ان وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي سيعتمد النتائج بشكل رسمي صباح السبت فيما سيتم البدء بتوزيع الشهادات الدراسية الورقية على الطلبة بدءا من صباح الاحد، لافتة الى ان اختبارات الدور الثاني وطلبة المنازل ستنطلق 27 الحالي.

واشارت المصادر الى ان بعض الطلبة حصلوا على نتائجهم والنسب التي حصلوا عليها، في حين بدأت بعض المدارس بتعليق النتائج.

من جانب آخر، اصدرت التربية نشرة خاصة بقبول الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في المدارس الحكومية.

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام اسامة السلطان في نشرة عممها امس على المناطق التعليمية، انه بالاشارة الى ما تم العمل به مسبقا بشان تسجيل المتعلمين من غير محددي الجنسية من ابناء واحفاد العسكريين العاملين بالجيش والشرطة او المتقاعدين الذين انتهت خدماتهم بسبب الوفاة وهم على رأس عملهم، واحفاد الشهداء واحفاد حملة الجنسية الكويتية، حيث تقرر تسجيل المتعلمين من الفئات المذكورة حسب عنوانهم بالبطاقة على ان يكون توزيعهم على المدارس وفقا للكثافة الطلابية والضوابط المتبعة.

