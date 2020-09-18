وطن النهار

أقام الفريق الوطني الكويتي للمناظرات البطولة الافتراضية المفتوحة الأولى للتناظر باللغة الانكليزية في الفترة ما بين 22 الى 24 من اغسطس الماضي، حيث اجتمع اكثر من 30 فريقا من 12 دولة مختلفة حول العالم في هذه الفعالية الفريدة من نوعها للتناظر حول اهم القضايا مما جعل هذه البطولة ناجحة بشكل استثنائي. هذه الفعالية قدمت منصة شيّقة للجميع لممارسة مهارات المناظرة باللغة الانكليزية، ومع كل ما يدور حول العالم في ايامنا هذه، كانت هذه البطولة المكان المثالي لمناقشة اهم القضايا بأكثر الطرق احتراماً.

كان هدف البطولة السماح للمشاركين من مختلف الخلفيات لتسليط الضوء على افكارهم وآرائهم المتعلقة بالقضايا المطروحة بحريتهم التامة دون قيود، وتشجيعهم على تقوية ودعم نقاشاتهم بالحجج والتحليل المنطقي. ومع ذلك، هذه الفعالية كان لها تأثير كبير على المشاركين من جميع انحاء العالم، وقالت المنسقة العامة لهذه البطولة فاطمة الكندري: «كانت الردود التي حصلنا عليها بعد هذه البطولة فعلاً فائقة لتوقعاتنا، المشاركون من المبتدئ الى المتقدم منهم كانوا جميعهم شديدي الحماس والتفاؤل، وغادروا هذه البطولة مع ذكريات وصداقات سيستمرون دائما بالاعتزاز بها انا وفريقي والمنسقة المساعدة لهذه البطولة زين الأنصاري، جميعنا نتشرف ونفتخر بنجاح هذه الفعالية العالمية تحت اسم دولتنا الكويت».

