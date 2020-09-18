وطن النهار

قال مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بان الادارة وضعت استراتيجيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملات الجمركية سواء بين القطاعات الجمركية او مع الجهات والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، مشيرا الى انها استراتيجيات ثابتة تعتمد على التقنيات الجديدة والاهتمام بالتدريب المستمر وتصب جميعها في تحسين الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق نتائج افضل في مختلف القطاعات. وأضاف وفي هذا الاطار تم التوجيه بتنفيذ مجموعة من التحديثات لتحقيق اهداف الادارة العامة للجمارك الخاصة بالسرعة والدقة في التعامل الاجرائي والأمني مع حركة المسافرين والسيارات عبر المنافذ الحدودية من خلال مجموعة من التطويرات والتحديثات التي تسهم في تسهيل دخول وخروج المركبات. وذكر ان التحديثات شملت تدشين منظومة تشمل ربط آلي مع وزارة الداخلية متمثلة في «الادارة العامة للمرور» تسمح بتقديم حلول مبتكرة في تطبيق السياسات الرقابية واللوائح المعنية بحركة السيارات عبر المنافذ الحدودية من خلال الحصول بشكل الي على معلومات المركبات الكويتية والبيانات الكاملة لمالكيها بشكل دقيق ومن خلال قنوات ربط امنه وبتكامل مع شبكة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ما يدعم انهاء جميع الاجراءات والتطبيقات الكترونياً بكل دقة وسهولة وتسعى الادارة العامة للجمارك وبالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة للمرور على الاستمرار في النجاح الذى تحقق من هذه المبادرات والعمل الدائم على تحسين المنظومة وفاعليتها. من جهته، صرح الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ عن البدء في تفعيل الربط الالكتروني بين الادارة العامة المرور والادارة العامة للجمارك، وقال ان هذا الربط يأتي لحفظ حقوق ملكية المركبات للأشخاص ومنع خروجها بصحبه الغير الا بعد حصوله على توكيل، كما يدعم الجانب الأمني المروري للوصول الى مستخدم المركبة القادمة من خارج البلاد في حال وقوع الجريمة وكذلك الجانب المروري بما يخص تسجيل المخالفات المرورية في دول مجلس التعاون على مالك المركبة السابق في حال نقل الملكية بين الأشخاص ويأتي هذا التعاون من خلال الرابط الالكتروني لتعزيز الجانب الأمني عبر المنافذ الحدودية للمسافرين ومركباتهم.

