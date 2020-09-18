وطن النهار

أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية سعد الخرينج على استمرار الجولات الميدانية لرفع مستوى النظافة بالمناطق ورصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.

وأضاف بأن الفرق الميدانية بالادارة تعمل على قدم وساق وفق جدول زمني لتنظيف المناطق ورفع مستوى النظافة بها، لافتاً إلى أن الادارة العليا بالبلدية تتابع عمليات رفع مستوى النظافة عن كثب.

وأشار الى أنه تم رفع 27 سيارة مهملة عقب انتهاء المدة القانونية للملصقات وتحرير 34 مخالفة متنوعة إلى جانب وضع 91 ملصقا على سيارات مهملة تمهيداً لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية للملصقات بالاضافة إلى رفع حمولة 221م3 من الانقاض والمخلفات ورفع 4 حاويات تجارية لمخالفتها لوائح وانظمة البلدية.

