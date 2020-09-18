وطن النهار

أعلنت جمعية الرحمة العالمية وبدعم أهل الخير في الكويت، عن افتتاح مجمع الرحمة السكني للنازحين السوريين في الشمال السوري على الحدود التركية، التي توفر المأوى ل 80 أسرة، ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة قرى نموذجية تسعى الجمعية إلى تشييدها داخل سورية من أجل توفير المأوى والخدمات الضرورية للسوريين في الداخل.

وفي هذا الصدد قال رئيس مكتب سورية وتركيا في جمعية الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم: المجمع السكني يتكون من 80 وحدة سكنية كل وحدة عبارة عن غرفتين وصالة وحمام ومطبخ مبيناً أن نجاح المشروع اجتمعت عليه ثلاثة عناصر أساسية: الرسالة، والحاجة، والدعم، فرسالتنا تؤكد أهمية بناء الإنسان وتنمية المجتمعات، وحاجة النازحين الماسة، ورغبة المتبرعين الكرام الذين تبرعوا عن طيب نفس وطواعية لستر الكثير من الأسر.

وأكد أن جمعية الرحمة العالمية تهدف من إنشاء القرية إلى التخفيف من معاناة المهجرين من خلال توفير مساكن تحفظ لهم كرامتهم مبيناً أنه من أسباب تشيد هذه القرية يرجع إلى ارتفاع عدد النازحين والمهجرين لهذه المناطق في الفترات السابقة، إضافة إلى عدم صلاحية كثير من مخيمات تلك المناطق للسكن بسبب اهتراء وتمزق الخيام فيها واكتظاظها بالساكنين.

