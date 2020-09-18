وطن النهار

استقبل وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور فهد الجنفاوي، مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام في شركة نفط الكويت محمد البصري. وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان «شركة نفط الكويت ووزارة الأوقاف، ناقشا سبل تعاون وتنمية الشراكة المجتمعية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع»، موضحة ان «الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خطة استراتيجية الوزارة الرامية إلى إقامة الشراكة مع الآخر وهو مايسعى إلى تحقيقه قطاع القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ضمن خطة العمل التي يسير عليها».