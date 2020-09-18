مال وأعمال

محاصرة أوجه الفساد المالي والإداري على قدم وساق ولا تهاون مع من تسول له نفسه التعدي على المال العام، هذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ النهار من أن توجيهات مجلس الوزراء لكل الجهات الحكومية والمستقلة بمحاصرة أوجه الفساد والهدر المالي قائمة ولا يمكن العودة عنها، مشيرة أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون ضرب الفساد من جذوره ودون محاباة لأحد في أي مكان.

وفي هذا السياق، بينت المصادر قيام العديد من الجهات بتطبيق قواعد تدقيق وتفتيش وتفعيل لكل القواعد المعتمدة من الجهات الرقابية الإدارية والمالية، لضمان انضباط تلك الإجراءات وفقاً لأحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام، مضيفة أن تلك الجهات قامت بتشكيل عدة لجان لتحقيق هذا الأمر بما يعود بالنفع على الصالح العام.

وأضافت: قامت جهات حكومية بتشكيل لجان لمتابعة تقارير الجهات الرقابية ومخالفات ديوان المحاسبة على الموضوعات ذات الصلة، لافتة الى أنه تم تشكيل لجان من المتخصصين من خارج الجهات الحكومية، التزاماً بمبدأ الاستقلالية والشفافية بالتعامل مع تلك الملاحظات والمخالفات أينما وجدت.

ومن بين الأهداف التي تسعى الحكومة من وراء تشكيل تلك اللجان من الخبراء المستقلين العمل على إبداء وجهات النظر في كل ما يتعلق بملاحظات الجهات الرقابية وابداء الحلول بشأنها لتلافي تلك الملاحظات.

وبموازاة الإصلاحات المالية التي انتهجتها الحكومة لمواجهة تراجعات أسعار النفط الحادة وتوفير السيولة عبر توجيه الجهات الحكومية بتخفيض الإنفاق بنسب لا تقل عن 20 في المئة، تستهدف الحكومة رفع قدراتها الإدارية من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية وتسكينهم في الوظائف الإشرافية والسعي لاستيعاب الخريجين الجدد القادمين إلى سوق العمل.

ومن بين الآليات التي تستهدفها الحكومة خلال الفترة المقبلة، ما يتعلق بتعزيز توجه المواطنين للعمل بالقطاع الخاص وزيادة قدراتهم وتأهيلهم للدخول وبقوة في جميع القطاعات الاقتصادية في إطار التخفيف من عبء الرواتب والأجور على الباب الأول للميزانية مع العمل على ترشيد الدعومات للذهاب إلى مستحقيها، وذلك في إطار العمل على توفير السيولة اللازمة.

