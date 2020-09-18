مال وأعمال

حققت الاستثمارات الكويتية في أذون وخزانات الأميركية ارتفاعاً قدره 3 مليارات دولار لتصل إلى 47.9 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 44.9 مليار دولار بنسبة نمو 9%. وارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 2.85 في المئة، بالغة 214 مليار دولار، مقابل 208 مليارات دولار بنهاية شهر يونيو. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، الخميس، أن السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، باستثمارات 124.6 مليار دولار حتى نهاية يوليو، مقابل 124.9 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، فيما جاءت الكويت بالمركز الثاني. وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بعد الكويت، بإجمالي استثمارات بلغت 29.5 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ6.1 مليارات دولار، وقطر 4.8 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ 1.2 مليار دولار. وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبين صعود وهبوط، تذبذبت استثمارات دول الخليج في أدوات الدين الأميركية خلال العام الحالي، مع الضغوطات المالية التي تعرضت لها نتيجة التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط.

