مال وأعمال

انخفضت الأسهم اليابانية مدفوعة بتراجع شركات التصدير بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بابقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الأقل ما دفع الين لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار. وهبط المؤشر Nikkei بـ 0.67% الى 23319.37 نقطة، فيما قاد قطاعا السلع الاستهلاكية غير الأساسية والصناعة الانخفاض. وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.36% الى 1638.40. وضغط صعود الين على قطاع السيارات احدى المصدرين الرئيسيين. ونزل سهم هوندا موتور 1.5% وخسر سهم ايسوزو موتورز 5.09% وتراجع سهم نيسان موتور 2.37%.

