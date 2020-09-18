مال وأعمال

أعلنت زين مشاركتها في حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها»، والتي تعتبر أكبر حملة تنظيف وطنية تطوعية بتاريخ الكويت، وتأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتنظيف الذي يوافق يوم السبت 19 سبتمبر بمشاركة الآلاف من المتطوعين، وذلك امتدادا لشراكة زين الممتدة على مدى السنوات السابقة مع مبادرة النوير غير الربحية الهادفة لاحداث التغيير السلوكي والاجتماعي الايجابي في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مشاركتها في هذه الحملة الوطنية الأكبر من نوعها تأتي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على دعم مثل هذه المبادرات الابداعية التي تتفوق في التفرد عن غيرها من خلال العمل الجاد والانجاز، وخاصة تلك التي تسهم في نقل صورة حضارية عن المجتمع الكويتي، حيث تعكس شراكة زين الممتدة مع مبادرة النوير شعارها «زين عالم جميل» الذي تعمل الشركة جاهدة في ترجمته على أرض الواقع بين أفراد المجتمع كافة.

وبينت زين أن حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها»، والتي تنظمها مبادرة النوير بالتزامن مع اليوم العالمي للتنظيف، تهدف بشكل رئيس الى تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة وتنظيفها لدى المجتمع الكويتي، حيث ستشهد مشاركة ما يفوق 2000 متطوع ومشارك، من ضمنهم عدد كبير من الوزراء ووكلاء الوزراء وقيادات الدولة وعدد من المنظمات الدولية والسفراء وغيرهم، حيث ستغطي الحملة محافظتي الجهراء والأحمدي، وستشهد مستويات عالية من التنظيم وتطبيق الاجراءات الوقائية الرسمية لحماية المشاركين من كو?يد-19.

وأضافت الشركة أن شراكتها الممتدة مع مبادرة النوير، وهي المؤسسة غير الربحية التي تهدف الى نشر وتعزيز الايجابية والسلوك الايجابي في المجتمع الكويتي عن طريق تنظيم الفعاليات والأنشطة الهادفة على مدار العام، تأتي لتؤكد على اهتمامها البالغ بأهمية دعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف الى تعزيز الثقافة الايجابية ونشر القيم الحميدة بين أطياف المجتمع كافة.

وتهدف مبادرة النوير بشكل رئيس الى نشر السعادة والايجابية وتعزيز الثقافة العامة بين جميع شرائح المجتمع وبين مختلف الفئات العمرية عن طريق تنظيم الأنشطة والفعاليات والحملات الهادفة على مدار العام، والتي تتمحور جميعها حول تشجيع الجميع على اتخاذ الايجابية طريقة لهم في الحياة وخلق بيئات تعليمية ايجابية.

