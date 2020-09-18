مال وأعمال

وافقت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية السادسة امس على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلساً للسهم الواحد باجمالي 27,500,000 دينار (سبعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار) من الأرباح المرحلة من سنة 2017 الى سنة 2019 وأرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وتعتبر هذه أول عملية توزيع أرباح تقوم بها الشركة. وأيضا وافق مساهمو الشركة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ اجمالي قدره 1,311,849 دينار (يمثل مبلغ 1,230,123 دينار الوارد بالبيانات المالية وتعديل اضافي بمبلغ 81,726 ديناراً عن السنوات السابقة). وتم مناقشة تقرير المزايا والمبالغ التي حصل عليها مجلس الادارة، واعتماد الموافقة على عدم صرف أي مكافآت الى أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وقد تم انتخاب مجلس ادارة للشركة لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أنه في أغسطس 2020، تم ادراج الشركة في بورصة الكويت - السوق الأول - لتكون أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم ادراجه في بورصة الكويت. وقد جاء ذلك بعد نجاح عملية توزيع الأسهم على المواطنين الكويتيين بنسبة 50% من أسهم رأس مال الشركة في نوفمبر 2019، أما نسبة الـ 50% المتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة من قبل القطاع العام والخاص.

