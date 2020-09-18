مال وأعمال

كشفت احدث الاحصائيات ان قطاع العقارات المدرج بالبورصة حقق خسائر خلال النصف الأول من العام الحالي 18.259 مليون دينار (59.85 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 71.268 مليون دينار (233.62 مليون دولار) للفترة ذاتها بالعام السابق، ويشمل قطاع العقارات في الكويت 39 شركة مدرجة بالبورصة، أعلنت 32 شركة منها عن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي، بينما لم تعلن 3 شركات فقط وهي (ريم - المدن - أجوان). أما الـ 4 شركات المتبقية وهي (الانماء - أركان - مينا - ايفكت) فهي شركات ذات سنة مالية مختلفة (غير منتظمة). وبحسب احصائية «مباشر» بلغت خسائر الـ 32 شركة المدرجة بالقطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي 30.399 مليون دينار (99.65 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 32.098 مليون دينار (105.22 ملايين دولار) بالربع الثاني من عام 2019. وجاءت خسائر القطاع العقاري في المرتبة الرابعة بين أكثر خسائر قطاعات البورصة الكويتية في النصف الأول من العام الحالي، حيث تصدر الخدمات المالية ترتيب الخسائر، بينما كان التكنولوجيا الأقل في هذا الصدد.