مال وأعمال

«الصالحية» أكبر الأرباح بالقطاع على المستويين الفصلي والنصف سنوي، حيث بلغت أرباحها بالنصف الأول من العام الحالي 20.328 مليون دينار بنمو نسبته 146.5%، كما ارتفعت أرباحها بالربع الثاني من العام بنحو 335.6% الى 18.067 مليون دينار. في المقابل، حققت «التمدين العقارية» أكبر الخسائر في القطاع على مستوى النصف الأول والربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 6.091 ملايين دينار و11.672 مليون دينار على الترتيب. وسجلت «مراكز» أعلى معدل نمو في النتائج داخل القطاع خلال النصف الأول من عام 2020 بارتفاع نسبته 297.3%، بينما سجلت «سنام» أعلى معدل نمو في النتائج خلال الربع الثاني من العام بنحو 427.3%. وحول أداء القطاع العقاري وشركاته المدرجة ببورصة الكويت، قال المحلل المالي للأسواق محمد صديقي. ان القطاع تأثر بجائحة فيروس كورونا، مثله مثل باقي قطاعات السوق، وهو ما أدى الى التحول السلبي في نتائج غالبية شركات العقارات حتى الكبرى منها.