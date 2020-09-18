مال وأعمال

كشفت بيانات أن تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا تراجع في يوليو وأغسطس لكن ليس بنفس مستوى الأشهر السابقة ما يشير الى تعافٍ بطيء في قطاع السيارات الأوروبي الذي تضرر بشدة بفعل جائحة كورونا. وأظهرت احصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة انخفض في يوليو تموز 3.7% على أساس سنوي الى 1281740 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية. وكشفت البيانات انخفاض مبيعات السيارات 17.6% في أغسطس الى 884394 سيارة حيث سجلت جميع بلدان المنطقة باستثناء قبرص خسائر مقارنة بالعام السابق. وتراجع التسجيل بشدة في ألمانيا وفرنسا فيما انخفض على نحو طفيف في ايطاليا. جاء ذلك بعد تراجع أكبر في المبيعات بلغ 24.1% في يونيو و56.8% في مايو.