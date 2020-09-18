مال وأعمال

أبقى بنك انكلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير وحافظ على مستواه الحالي لشراء الأصول، لكنه حذر من أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد لا تزال «غير مؤكدة على نحو غير عادي». هذا وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية على ابقاء سعر الاقراض الرئيسي عند 0.1%، مع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرتين من 0.75% منذ بداية الوباء. كما صوتت لجنة السياسة النقدية أيضًا بالاجماع على الحفاظ على الهدف لاجمالي مخزون مشترياتها من السندات عند 745 مليار جنيه استرليني. هذا وجرى تداول الجنيه الاسترليني على انخفاض بنحو 0.5% مقابل الدولار بعد فترة وجيزة من الاعلان.