مال وأعمال

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تنمية الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي أمام الكفاءات الوطنية عقد بنك الكويت المركزي اجتماعاً مع البنوك المحلية، لتأكيد الاهتمام بالعمالة الوطنية في القطاع المصرفي والتباحث حول أهمية توطين الوظائف في هذا القطاع، والعمل على زيادة تواجد الكفاءات الوطنية على جميع المستويات الوظيفية في القطاع المصرفي.

جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن الاجتماع عُقد بحضور الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للموارد البشرية في البنوك المحلية، وتناول النقاش السبل أمام تنمية فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي بوصفه أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك من خلال زيادة نسب التوطين في القطاع عموماً وكذلك تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف العليا في البنوك، والتأكيد على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية، إلى جانب فتح المجال أمام جميع الفئات والتخصصات التي يحتاجها القطاع وتقليل الاعتماد على الشركات المتخصصة في توفير العمالة لسد الحاجة داخل القطاع في أضيق الحدود.

وتطرق الاجتماع إلى ما حققته البنوك المحلية من نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وأكد بنك الكويت المركزي على ضرورة الالتزام النوعي في تطبيق تلك القوانين والقرارات، مشددًا على المسؤولية الوطنية والاجتماعية للقطاع المصرفي في تحقيق الأمن الاجتماعي ودعم جهود الحكومة لتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية، وأن يكون القطاع المصرفي رائداً في هذا المجال ومثالاً يحتذى لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتناول الاجتماع مناقشة بعض التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تطلب الاجتماع والتأكيد على مراجعتها مع البنوك المحلية.

