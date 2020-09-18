مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط ، بعد أن ارتفعت بقوة في الجلستين السابقتين إذ عادت المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب الإعصار سالي. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1.6% إلى 41.55 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت 4.2% مساء الاربعاء الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا أو ما يعادل 1.7% إلى 39.46 دولاراً للبرميل بعد أن قفزت 4.9% أمس الأربعاء.

وانخفضت الأسعار أيضا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأميركية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم.

وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة «الطلب على نواتج التقطير... مبعث قلق أساسي». وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات نواتج التقطير زادت 3.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن الطلب الأسبوعي على الوقود انخفض إلى 2.81 مليون برميل يوميا بتراجع 27.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.