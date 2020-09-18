مال وأعمال

قالت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفــا)، إنها توصلت إلى اتفاق مع أحد البنوك على تسوية قرض بقيمة 24.98 مليون دينار (81.9 مليون دولار) عدا الفوائد المستحقة بعد تاريخ 30 مايو 2019. وأوضحت «إيفا» المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في بيان لها ، أنها ستقوم بسداد مبلغ قدره 6 ملايين دينار كتسوية لكامل قيمة القرض على دفعتين. وبينت أن الدفعة الأولى ستتضمن سداد مبلغ 3 ملايين دينار خلال أسبوعين من تاريخ 15 سبتمبر 2020، بينما تشمل الدفعة الثانية سداد مبلغ 3 ملايين دينار في شهر ديسمبر المُقبل. وأفادت الشركة أنه بعد إتمام سداد مبلغ التسوية المُتفق عليه والمتوقع في الربع الرابع من عام 2020، سينتج عنه خصم0أرباح بقيمة 18.98 مليون دينار حسب العقد الموقع، وعليه سينعكس الأثر المالي للعملية في الربع الرابع من العام الحالي.