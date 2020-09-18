علم ومعرفة

اعلنت جمعية تاريخ وآثار البحرين عن تدشين موقع مكتبة الجمعية الالكتروني، وبمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمتاحف، والذي يعني وبالدرجة الأولى الانفتاح والمشاركة محليا وعالميا، بما تحتوي عليه المكتبة من مصادر تاريخية وأثرية، تم جمعها خلال أكثر من ستة عقود من تأسيس الجمعية.

وقال رئيس الجمعية عيسى امين بان محتوى المكتبة متاح لجميع الباحثين والدارسين، والمهتمين بتاريخ وآثار مملكة البحرين، بالاضافة الى طلبة الجامعات الراغبين باجراء بحوث او دراسات او ابحاث عن تاريخ البحرين لاسيما ان المكتبة غنية بهذا التاريخ.

وقال ان المكتبة تحتوي محتوى مجلة دلمون 27 عدداً منذ ما يقارب أربعين عاما من البحوث والدراسات، والكتب النادرة والتي تعد بالمئات، والمراجع التاريخية المتعددة والفعاليات الثقافية السابقة بالاضافة الى برامج الجمعية المستقبلية، وكذلك محاضرات مرئية والتي ألقيت بالجمعية خلال السنوات الماضية، وقبل ذلك فيديو خاص عن تدشين المكتبة وآخر عن كيفية استخدام المكتبة.

علما بأن جمعية تاريخ وآثار البحرين تعد احدى أقدم الجمعيات المتخصصة في التاريخ والآثار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، تأسست سنة 1953. انيط الى مهماتها الحفاظ على تاريخ وتراث مملكة البحرين العريق.

وتصدر الجمعية مجلة «دلمون» بشكل دوري، وقررت أخيراً تحويلها الى مجلة علمية محكمة، وبناء عليه لن تنشر فيها سوى الابحاث والدراسات التاريخية من قبل الباحثين الراغبين في تحكيم بحوثهم ودراساتهم وفقا للمعايير العلمية.

