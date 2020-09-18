علم ومعرفة

رغم سيطرة الرواية على ساحة الابداع الأدبي المصري والعربي في السنوات الأخيرة.. ورغم ما يقال دائما أننا أصبحنا نعيش زمن الرواية الا أنه يظل للابداع القصصي والقصة القصيرة سحرها الخاص وجمهورها العريض خصوصا اذا تميزت القصص بسردها المحكم والحدث المكثف والفكرة الواضحة المعنى والدلالة.

ويزداد جمهور الابداع القصصي شغفا ودلعا اذا ذهبت القصص الى عالم الأساطير الساحر أو استلهمت الأجواء التراثية بكل ما فيها من حنين وعبق الماضي.

وفي مجموعتها القصصية دفء للقاصة والكاتبة الأردنية علا العمري يشي العنوان بالمعنى الذي تنطوي عليها الحكايات بما تحمل من حنين وذكريات، فالدفء، هو جانب معنوي يأنس اليه الانسان بالحكاية التي ترتبط بمشاعره، ولكن الحكايات ترتبط أيضا بطريقة القص التي كانت تقوم بها الجدات وقت الشتاء مساء لتدخل البهجة والدفء في نفوس الأطفال، ومن هذه المناخات تختار القاصة عنوان المجموعة ليكون الكلام دافئا بالحكايات التي تستعيدها من الحكايات الشعبية أو من مناخاتها، فهي تميل في موضوعاتها الى الأساطير وتجنح للخيال الذي يمزج بين المتخيل والواقع، كما في يورا، وقرية الضحك.

وتضفي الكاتبة في مجموعتها الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون تنوعا في عناوين القصص من خلال تضمينات من القرآن الكريم، ومنها: والنازعات غرقا، والتين والزيتون، وكذلك الأمثال الشعبية، ومنها: كل فتاة بأبيها معجبة، وهي استعارات وتضمينات تغني النص بالتداعيات التي تنشط بخبرة القارئ.

ولميل القاصة لنمط الكتابة التراثية بالافادة من الحكايات والأساطير، فهي أيضا تذهب لاستعارة الكثير من الأنماط الكتابية التراثية، ومنها كان يا ما كان في قديم الزمان، التي تمنح المتلقي بعدا زمانيا يتيح فكرة التخيل خارج اطار الراهن والواقعي.

وتعمد الكاتبة الى استدخال بعض المفردات المحلية والأسماء التي تتصل بوقائع القصة، حتى لو كانت خيالية لتضفي على النص ظلال الواقعية المكانية، فضلا عن تضمينها لبعض الأمثال والمقولات والنصوص الشعرية والأغنيات التي تنوع في بناءات النصوص وتثري متون الحكاية. وتنسج القاصة نصوصها بلغة رشيقة منوعة في القصص بين التراثي والراهن، متوقفة في عدد من الحكايات عند فكرة الموت كقضية فلسفية قابلة للمعالجة في النص القصصي.

تحتوي المجموعة التي تقع في نحو 150 صفحة من القطع الوسط على 35 قصة في ثلاثة أقسام: أمنيات وأغنيات ومتتاليات؛ يحوي كل قسم مجموعة من العناوين نذكر منها في أمنيات: يورا وقرية الضحك وستحلم. أما أغنيات: كنت هنا..، أتذكريني، في حين ضم قسم متتاليات: دفلى وجنون.

