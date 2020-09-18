علم ومعرفة

أعلن المسؤولون عن جائزة مان بوكر 2020 القائمة القصيرة للجائزة، وهى من أرقى جوائز الكتب المؤلفة باللغة الانكليزية، وتم اختيار القائمة من قبل لجنة مؤلفة من خمسة محكمين، هم مارجريت بوسبى، ولى تشايلد، وسمير رحيم، وليمان سيساى، واميلى ويلسون، يقدر ثمن الجائزة 50 ألف جنيه استرلينى. ومن ضمن الكتب والروايات المدرجة فى القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر 2020، رواية «ملك الظل» لمازا منجيست، وتدور حول استكشاف الحرب الايطالية الاثيوبية الثانية. ويسلط الكتاب الضوء على البطلة «بيروت» مع شخصيات أخرى مثل «كيدان» و«أستر» فى غرفة صغيرة توصف بأنها صندوق معدني. كانت حياة «بيروت» صعبة وقاسية فهى يتيمة عاشت خادمة حتى تم غزو بلادها واضطر الثلاثة الى الفرار من ديارهم، فقررت بيروت، حمل السلاح والدفاع عن بلدها. وتهدف الرواية الى تذكير الجنود من النساء اللاتي خرجن للحرب بتاريخهن ونضالهن من أجل حرية بلادهن.