علم ومعرفة

انتقل الى رحمة الله تعالى الشاعر العراقي الشعبي عادل محسن عن عمر ناهز 60 عاماً وذكرت مصادر اعلامية ان الشاعر عادل محسن توفي في العاصمة بغداد بعد صراع طويل مع المرض وذلك في مستشفى اليرموك بعد عودته الى العراق حيث رفض ان يفارق الحياة في بيروت حيث كان يتلقى العلاج، ويعد الراحل من ابرز شعراء الأغنية والقصيدة في العراق. يذكر ان الشاعر عادل محسن من مواليد سنة 1960 وهو حاصل على كلية التربية جامعة بغداد وحاز على العديد من الجوائز في مجال شعراء الأغنية والقصيدة في العراق، كما عمل كمقدم برامج في العديد من القنوات منها القنوات الفضائية العراقية والنهرين والمشرق ودجلة والحرية واذاعة. وهو حاصل على جائزة الابداع الثقافي لعام 1999 من وزارة الثقافة، كما نال لقب افضل شاعر عراقي شاب لعام 1999 وحصل على جائزة افضل شاعر غنائي عراقي عام 2000م. واشتهر من خلال كلماته لجميع المطربين العراقيين ومجموعة كبيرة من المطربين العرب، كما له العديد من القصائد الشعرية التي عرف من خلالها منها: الأب ولاتخدعك ضحكه والبنات وخابرتها وخابرتني والنساء والورد والغربة وكون يمك وانا اشتاكيت واشوفك وين وساعة وتغيب الشمس. واصدر الشاعر الراحل مجموعة شعرية واحدة وهي أحبكم عام 2005، كما اصدر مجموعتين شعريتين بعنوان عطر المحبة وابوذيات عام 2011، واصدر ايضا 15 البوماً باحلى القصائد و10 البومات محاورات شعرية.