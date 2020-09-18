علم ومعرفة

دشنت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» بالتعاون مع المركز الثقافي التركي «يونس إمره»، معرضا افتراضيا جديدا بعنوان «حسن الخط»، والذي يقدم فيه نخبة من أبرز الخطاطين الأتراك مجموعة متنوعة من اللوحات الابداعية التي تبرز جماليات الخط العربي.

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض الافتراضية التي تقيمها كتارا لنخبة من الفنانين التشكيليين داخل قطر وخارجها، عبر منصاتها في مواقع التواصل الالكتروني، والتي تعتمد على التقنيات الرقمية وتقدم من خلالها المؤسسة تجربة فنية جديدة تتيح لجمهورها التجول في أروقتها وصالاتها عن بعد وتضمنت الأعمال الخطية، الحروف الكلاسيكية بأنواعها المختلفة، كالثلث والفارسي، والكوفي والديواني، عبر تراكيب ابداعية متنوعة، مزجت سحر الخط العربي، مع روح الفن المعاصر، وجمال الألوان المتدفقة، كما حملت اللوحات الخطية رؤى كل فنان للنص، وتصويره لمعاني الايات القرانية عبر اطارات حروفية مبتكرة وبطريقة ابداعية تعبر عن مضامين عميقة من جهة، وتسلط الضوء على أساليب الخط وتقنياته المتعددة من جهة أخرى، لتعكس تلك الأعمال الحروفية في مجملها، ميراثا فنيا قويا وغنيا بالابداع. يشار الى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» أطلقت مجموعة من المعارض الافتراضية عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مبادراتها المتواصلة التي تسهم في تنشيط الحركة التشكيلية في قطر، وتظهر ابداعات الفنانين التشكيليين داخل الدولة وخارحها، وذلك في اطار مواجهة فيروس كورونا كوفيد – 19 ومنع انتشاره.

