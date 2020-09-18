عربيات ودوليات

بروكسل - «كونا»: أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، امس التزام بلاده بمواصلة مسيرة تطوير العلاقات الجيدة مع الكويت ودول الخليج الأخرى.

وقال حسين في مؤتمر صحافي في نادي بروكسل للصحافة «لدينا علاقات ممتازة مع دول الخليج ونريد مواصلة ذلك». وأشار حسين الى ان اول وزير خارجية يزور بغداد عند تعيينه كان وزير الخارجية الكويتي تلاه وزير الخارجية السعودي كما زار وفد عراقي الكويت والرياض أخيراً. وأضاف ان هناك دعما من الكويت والسعودية ودول الخليج الاخرى للقطاع الصحي العراقي قائلاً: لدينا علاقة ممتازة ونتعاون أيضاً في كيفية مواجهة فيروس كورونا.

وقال حسين انه في اول زيارة رسمية له الى اوروبا بصفته وزيرا للخارجية العراقية بدأ رحلته من برلين ثم الى بروكسل ومن هنا سيتوجه الى باريس.

وقال: من المهم بالنسبة لنا ان نبلغ زملاءنا الأوروبيين وأصدقاءنا والرأي العام بما يجري في العراق والمنطقة.

وكان وزير الخارجية العراقي التقى الامين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل وممثلي برلمان الاتحاد الاوروبي ووزير الخارجية البلجيكي.

وقال ان الناتو يمكن ان يلعب دوراً مهما من خلال تدريب القوات العراقية وستستمر المناقشات حول العلاقات مع الحلف.

وأضاف ان العراق يواجه عدة تحديات منها ازمة فيروس كورونا وانهيار اسعار النفط، مشيرا الى ان التحدي الرئيس الآخر الذي يواجهه العراق هو القتال ضد تنظيم داعش الارهابي التكفيري.

واكد ان المهمة الرئيسة للحكومة الجديدة في بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي هي التخطيط وإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل.

من جهة ثانية جدد وزير الخارجية العراقي، امس دعوة المفوضية الأوروبية إلى رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في مجالي تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، التقى الوزير العراقي مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة والأمن في الاتحاد الأوروبي، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. وتطرق الجانبان إلى اجتماعات اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والديموقراطية التي عقدت بين الجانبين قبل أيام.

وأكد الوزير العراقي وفقاً للبيان التزام بلاده بمبدأ «احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، وأعرب في الوقت ذاته عن «رفضه المطلق بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراع بين الأطراف المتنافسة، أو منطلقا للاعتداء على أي دولة أخرى».

وأشار البيان إلى، أن «الجانبين ناقشا موضوع رفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوروبية للدول ذات الخطورة العالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

