عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشف السفير الأميركي في اسرائيل، ديفيد فريدمان، ان الولايات المتحدة الأميركية، تدرس امكانية ازاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعيين القيادي السابق في منظمة «فتح» محمد دحلان في منصب الرئيس الفلسطيني.

وذكر فريدمان للصحيفة العبرية «يسرائيل هايوم» صباح امس ردا على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة تدرس امكانية تعيين دحلان المقيم في الامارات، كزعيم فلسطيني جديد، اجاب فريدمان نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية».

وأشارت الصحيفة الى ان هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأميركية، يمكن ان تدعم دحلان لازاحة القيادة الفلسطينية الموجودة في رام الله، في اشارة الى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وهاجم فريدمان القيادة الفلسطينية، قائلا «قيادة الشعب الفلسطيني لا تخدمه كما ينبغي».

وأضاف فريدمان مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة «أعتقد ان الناس في يهودا والسامرة يريدون حياة افضل، ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى فهم انه من الممكن ان يحقق مثل هذا الهدف، وقيادتهم ما زالت تتشبث بشكاوى قديمة جدا، انهم بحاجة الى الانضمام الى القرن الحادي والعشرين، انهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي».

في غضون ذلك اقدمت 3 مجموعات من المستوطنين تضم 60 مستوطنا على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الاسرائيلية بعد رفض الأخيرة قرار مجلس الأوقاف الاسلامية باغلاق المسجد الأقصى.

وأبلغت الشرطة الاسرائيلية الأوقاف الاسلامية رفضها الاغلاق، وبأنها هي التي تقرر ذلك، وستسمح بدخول المستوطنين للأقصى.

من جهتها قررت دائرة الأوقاف الاسلامية عدم اغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين ان السلطات الاسرائيلية ستمسح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الاغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بدائرة ومجلس الأوقاف «بعدما تبين لنا من نية سلطات الاحتلال فتح باب المغاربة خلال ايام الاغلاق للمستوطنين لاقتحام المسجد قررنا ان تبقى ابواب المسجد الأقصى المبارك مفتوحة، وعلى من يستطيع الوصول اليه ضمن الشروط الصحية والقانونية».

وأضاف ان المسجد لن يغلق وأن الصلاوات ستقام فيه. وبين المصدر ان قرار تعليق دخول المصلين الى المسجد الأقصى مرهون بانصياع «سلطات الاحتلال للقرار وعدم تمكين المستوطنين من اقتحامه، وفي حالة عدم تقيد شرطة الاحتلال بهذا القرار سيبقى المسجد مفتوحا امام المصلين طيلة الوقت».

