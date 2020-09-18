عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: اعتبرت روسيا امس انه سيكون «من الخطأ» التفكير في امكانية تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. وجاء بيان وزارة الخارجية عقب توقيع الامارات والبحرين على اتفاق لتطبيع العلاقات مع اسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء. وأفادت روسيا انها اخذت علما بتحقيق «تقدم» في تطبيع العلاقات بين اسرائيل وعدة دول عربية لكنها اشارت الى ان «المسألة الفلسطينية لا تزال خطيرة».

وأضافت «سيكون من الخطأ التفكير في انه سيكون من الممكن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط دون التوصل الى حل».

