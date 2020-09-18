عربيات ودوليات

واشنطن - عمان - الوكالات: اكد وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد التزام دولة الامارات طويل الأمد والمستمر للشعب الفلسطيني. فيما قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز ان السلام العادل والشامل لن يتحقق اذا استمرت اسرائيل باجراءاتها الأحادية.

وخلال لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو وعدد من قادة وأعضاء الكونغرس الأميركي، في ختام زيارته للولايات المتحدة، شدد وزير الخارجية الاماراتي على سبل تعزيز المعاهدة الاماراتية الاسرائيلية للسلام والاستقرار الاقليميين من خلال وقف عمليات الضم والاسهام في ايجاد طاقة جديدة ايجابية للتغيير في جميع ارجاء منطقة الشرق الأوسط. بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات «وام» امس.

كما تطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية والتأكيد على الالتزام المشترك بالتعاون بين البلدين ضمن الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد فضلا عن تعزيز السلم والأمن في منطقة الخليج العربي ومجابهة التطرف وردع التهديدات التي تزعزع الاستقرار الاقليمي.

وكانت الامارات وقعت الثلاثاء في البيت الأبيض اتفاقية السلام مع اسرائيل، وبعيد مراسم التوقيع اكد وزير الخارجية الاماراتي ان تلك الاتفاقية «ستمكن بلاده من مساعدة الفلسطينيين اكثر» مضيفا «نريد جلب المزيد من الأمل الى منطقتنا، لذا تمد الامارات اليوم يد السلام».

يذكر ان حديقة البيت الأبيض بواشنطن شهدت الثلاثاء توقيع اتفاق سلام بين اسرائيل والبحرين ايضا. وبموجب الاتفاق فان الامارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع اسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الايرانية والمطامع التركية، ويمهد الطريق امام الامارات للحصول على صفقات اسلحة اميركية متطورة.

الى ذلك قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، امس ن الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويسعى دائما الى وحدة الصف العربي. وأضاف خلال مداخلة اذاعية انه «لن نصل الى السلام العادل والشامل اذا استمرت اسرائيل باجراءاتها الأحادية».

وقال الرزاز، ان الملك عبدالله الثاني «يؤكد دائما في جميع المحافل العربية والدولية ان السلام الشامل والعادل لن يتحقق الا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني». وأضاف ان «الأردن يسعى دائما الى وحدة الصف العربي».

