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بيروت - باريس - الوكالات: كشفت مصادر لبنانية مطلعة انه تم التوصل الى توافق بشأن حل «عقدة» وزارة المالية في تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة مصطفى اديب. جاء ذلك بعد اجتماع عقده السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، مع مسؤولين في حزب الله، حيث بحث السفير موقف الحزب وحليفته حركة امل من تشكيلة الحكومة الجديدة. ورجحت المصادر في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية» امس ان يكون التوافق قد قضى بـ«التسليم بمطلب الثنائي الشيعي بتولي وزارة المالية في الحكومة» التي يعكف على تشكيلها مصطفى اديب. وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تشكيل حكومة اديب حتى نهاية الأسبوع الحالي في حين ستشهد مشاورات التأليف تكثيفا خلال الساعات القليلة المقبلة. ويزور رئيس الوزراء المكلف، رئيس الجمهورية ميشال عون، على ان يلتقي لاحقا رئيس البرلمان نبيه بري، في اطار مشاوراته لتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية ان باريس تأسف لفشل السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومة بعد اسبوعين من تحديد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موعدا نهائيا لذلك في 15 سبتمبر موضحا ان الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة.

وقال المسؤول «فرنسا تأسف لفشل الزعماء السياسيين اللبنانيين في الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر 2020 وفقا للاطار الزمني المعلن».

وأضاف «لم يفت الأوان بعد: على الجميع الاضطلاع بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية الأمر بما يصب في مصلحة لبنان وحده باتاحة الفرصة لمصطفى اديب لتشكيل حكومة بما يلائم خطورة الوضع». وذكرت الرئاسة انه في ذلك اليوم «قطع جميع السياسيين اللبنانيين تعهدا بأن الحكومة الانقاذية ستكون قادرة على تطبيق برنامج اصلاحات ملحة تلبي حاجات لبنان وتطلعات اللبنانيين واللبنانيات».

