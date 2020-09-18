عربيات ودوليات

ميامي- الوكالات: بات نصف مليون أميركي بدون كهرباء بعد العواصف والأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار «سالي» إلى ساحل الخليج الأميركي. وتباطأت سرعة الرياح بعد أن بلغ الإعصار «سالي» اليابسة وصنّف كإعصار من الدرجة الثانية. لكن العاصفة استمرت في ضرب ولايتي فلوريدا وألاباما وتسببت الفيضانات بأضرار جسيمة. وتأثرت بينساكولا في ولاية فلوريدا بشدّة حيث انهار جزء من الجسر الذي يعبر الخليج. وقال قائد فرق الإطفاء جيني كرانور لقناة «سي أن أن» إن العاصفة حملت معها ما يعادل «أربعة أشهر من المطر في أربع ساعات».. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن «الفيضانات الكارثية والمهددة للحياة مستمرة في أجزاء من فلوريدا وجنوب ألاباما». وتركت العاصفة التي تحركت من الساحل باتجاه الشمال، ما يقارب 550 ألف شخصا من سكان المناطق المتضررة، دون كهرباء مساء الأربعاء بحسب تقارير محلية.

