عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الشكوك التي يغذيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التصويت بالبريد الذي يتوقع استخدامه على نطاق واسع وعدم الإعداد الكافي لمراكز الاقتراع توشك أن تكون مقدمة لأحلك السيناريوهات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما في ظروف أزمة «كورونا».

وفي تقرير بقلم سيلفي كوفمان ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة قبل 20 سنة استيقظت من دون رئيس منتخب واستمرت حالة عدم اليقين لمدة شهر، حتى قررت المحكمة العليا في 12 ديسمبر عام 2000 إنهاء عمليات العد في فلوريدا واختارت جورج دبليو بوش فائزا في الانتخابات الرئاسية. وبذلك حصل بوش على دعم 271 ناخبا مقابل 266 لآل غور الذي انحنى للقرار على الرغم من فوزه في التصويت الشعبي على المستوى الوطني بنحو 500 ألف صوت ورحب العالم كله بما جرى، واعتبره دليلا على نضج الديموقراطية الأميركية وحسن سير مؤسساتها. وتساءلت هل سيكون هذا هو ما سيحدث هذا العام في يوم 3 نوفمبر مؤكدة أن «لا شيء يدفع للثقة لأن مدى التحضر الذي طبع الصراع بين بوش وآل غور والكياسة التي اتبعت في الفصل بينهما بعيدة للغاية من الحقائق البديلة وسباق المصالح الشخصية الذي أغرقنا فيه ترامب». وقالت إن «الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من إنشاء نظام يسهل وصول السكان إلى التصويت وهو ما يجب أن نخجل منه»، خاصة أن الآباء المؤسسين لم يستطيعوا توقع فيروس «كورونا» ولا دونالد ترامب.

ونبهت الكاتبة إلى أن الرئيس ترامب نفسه هو الذي بدأ إثارة المشاكل في يوليو الماضي بمجرد أن أعطت استطلاعات للرأي التقدم لخصمه الديمقراطي جو بايدن بـ8 نقاط، مما يعني أن سنة 2020 ستكون»الانتخابات الأكثر أخطاء والأكثر تزويرا في التاريخ الأميركي» خاصة أن ترامب عندما سئل على قناة «فوكس نيوز» هل سيقبل النتيجة إذا خسر في الانتخابات، رفض الإجابة بالإيجاب، وقال «علي أن أرى. لن أقول نعم فقط ولن أقول لا أيضا. وقبل كل شيء لن أخسر، لأن هذه الاستطلاعات مزيفة».

وتقلصت الفجوة بين المرشحين في نوايا التصويت ومع ذلك لم يجرؤ أحد على التكهن بالنتيجة، خاصة أن هيلاري كلينتون قد هُزِمت في عام 2016، رغم أنها أحرزت 3 ملايين صوت أكثر من دونالد ترامب. كما أن الشك الذي زرعه ترامب في الأذهان واستمرار وباء «كورونا» سيشجعان في جميع الاحتمالات عددا كبيرا من الناخبين على التصويت بالبريد لتجنب مراكز الاقتراع، ما قد يغذي أخطر السيناريوهات، بشأن سير انتخابات الثالث من نوفمبر. وبما أن تنظيم الانتخابات في الولايات المتحدة، بما فيها الفدرالية، من اختصاص الولايات، فإن الفوارق كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي تعدد بطاقات الاقتراع المحلية المقدمة للناخبين، بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة والكونغرس، إلى جعل الاقتراع أكثر تعقيدا من الإقرارات الضريبية، كما تقول الكاتبة. وختمت كوفمان بالتساؤل عما سيحدث في اليوم التالي، هل ستكون المحكمة العليا على قدر المهمة؟ وهل سيعترف الناخبون بشرعية التصويت؟ وكيف سيكون رد فعل الشركاء الأجانب للولايات المتحدة؟ وهل سيخرب ترامب بدء رئاسة بايدن؟

