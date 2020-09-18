عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد باتت تخرج عن نطاق السيطرة. وقال غوتيريش، في مؤتمر صحافي «جائحة «كوفيد-19» أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا. نقترب من تخطي حاجز المليون وفاة بسبب الفيروس هذا الوباء هو التهديد الأول للأمن العالمي».

وعن اللقاحات المضادة للفيروس، قال غوتيريش «الكثيرون يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة»، وأضاف «يجب النظر للقاح على أنه منفعة عامة عالمية لأن الفيروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول الكلفة ومتاح للجميع».

وحصد فيروس «كورونا» أرواح 940 ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات 30 مليونا، بحسب آخر أرقام وبيانات جامعة «جونز هوبكنز» امس. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث توفي نحو 197 ألف شخص فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 6.6 ملايين مصاب. وتجاوز عدد المصابين في الهند 5 ملايين مصاب، وتوفي حتى الآن أكثر من 82 ألف شخص. في غضون ذلك، دخلت لقاحات «كورونا» على خط حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة فيما كشفت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية في تقرير أن الدول الغنية حجزت أكثر من نصف الجرعات على حساب بقية دول العالم. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أكبر اقتصاد في العالم سيحصل على لقاح في أكتوبر وسيتم توزيعه على نطاق واسع على السكان وتتعارض هذه التصريحات مع آراء خبراء الصحة.

وكان روبرت ريدفيلد مدير هيئة المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها «سي دي سي» قال ان غالبية الأميركيين لن يمكنهم الاستفادة من اللقاح حتى «الربع الثاني أو الثالث من 2021» إن تمت الموافقة عليه في الأسابيع المقبلة وهذا «خطأ» على حد قول ترامب الذي اعتبر ذلك «معلومات غير صحيحة». وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي «فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح.. سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020 وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير».

من جهته، قال المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركي جو بايدن في خطاب ألقاه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إنّ «المسؤولية الأولى للرئيس هي حماية الشعب الأميركي وهو لم يفعل ذلك. هذا أمر يجعله غير أهل بتاتاً» لتولّي الرئاسة.

واتبعت العديد من الدول الغنية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، نهج الولايات المتحدة التي وقعت عدة عقود مع المختبرات لضمان الحصول على أولى الجرعات المتاحة، بحسب تقرير صادر عن منظمة «أوكسفام» غير الحكومية. وأحصت المنظمة أن هذه البلدان، التي تمثل 13% من سكان العالم، قد اشترت بشكل مسبق نصف الجرعات المستقبلية من لقاحات «كوفيد-19».

