عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: واصلت الولايات المتحدة ممارسة ضغطها على إيران، إذ أعلنت أن العقوبات الأممية على إيران سيُعاد فرضها بصورة تلقائية الأحد وأن الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها، في موقف يخالفها فيه معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقر الوزارة في واشنطن إن «الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوما. ستتحمل نصيبها من المسؤولية» وأضاف «سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها». ولجأ بومبيو في 20 أغسطس الماضي إلى إجراء مثير للجدل حين أخطر مجلس الأمن الدولي رسميا بأن الولايات المتّحدة فعّلت بند «العودة إلى الوضع السابق» (سناب باك) المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوما من تاريخ التبليغ، أي فجر الأحد بتوقيت غرينيتش.

لكن سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يخالفون الولايات المتحدة في موقفها هذا، إذ إنهم يعتبرون أن واشنطن فقدت حقها في تفعيل هذه الآلية حين انسحبت من الاتفاق النووي في 2018.

