عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: اكد ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن «للجميع دورا في نجاح مساعي التصدي لفيروس كورونا بروح فريق البحرين الواحد». وأفادت وزارة الصحة البحرينية بأن ولي العهد البحريني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تطوع في التجارب السريرية للقاح «كورونا»، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدراسة تجري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بشركة «جي42» وتتمحور حول الفاعلية والمناعة المكتسبة من اللقاح الذي تطوره شركة سينوفارم «سي. إن. بي. جي». ولفتت إلى أن مدة المشاركة في التجربة ستستمر نحو شهرين، وقد تمتد فترة المتابعة إلى 12 شهراً.