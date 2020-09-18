عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، من أن التقارير الواردة من داخل سورية، تشير إلى أن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المبلغ عنها، وعددها 3628 حالة فقط. وقال مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن التابع إن مدى تفشي «كوفيد-19» الناجم عن فيروس «كورونا»، لن يُعرف حتى يتم زيادة الاختبارات المعملية في جميع أنحاء سورية. وأضاف «نحن نعلم أن انتقال العدوى في المجتمع منتشر حيث لا يمكن تتبع ما يقرب من 90% من الحالات المؤكدة حديثا إلى مصدر معروف». وتابع «معدلات الإصابة بين العاملين في قطاع الصحة آخذة في الارتفاع أيضا». وقال لوكوك إنه حتى قبل انتشار الوباء، كانت سورية تعاني من نقص في العاملين بالمجال الصحي، كما أدى نقص الإمدادات والإغلاق المؤقت إلى زيادة الضغط على النظام الصحي المتداعي.