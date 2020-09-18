دوليه

كشف تقرير صحافي انكليزي، أول من أمس، عن شرط صعب وضعه تياغو ألكانتارا، نجم وسط بايرن ميونخ، من أجل الانضمام الى ليفربول. وينتهي عقد تياغو مع بايرن في صيف 2021، لكنه يسعى لخوض تجربة جديدة هذا الصيف، ويعد ليفربول من أبرز المهتمين بضمه، خاصة في ظل ما يتردد حول امكانية رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم. غوبحسب صحيفة «ديلي ستار» الانكليزية، فان تياغو يرغب في أن يصبح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في انكلترا، وذلك في حال اتمام انتقاله الى ليفربول. وأضافت الصحيفة أن تياغو يرغب في الحصول على راتب أسبوعي ضخم يقدر بنحو 200 ألف جنيه استرليني.

