دوليه

قاد لاعب الوسط الالماني يوليان دراكسلر فريقه باريس سان جرمان المنقوص عدديا الى تحقيق فوزه الاول هذا الموسم بتسجيله هدفا قاتلا في مرمى ضيفه متز، ليخرج فائزا بنتيجة 1-0، في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى من منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل دراكسلر برأسية هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، فيما أكمل سان جرمان في الشوط الثاني بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو لتلقيه بطاقتين صفراوين (65) واصابة الاسباني خوان بيرنات (86).

وصعد سان جرمان للمركز الـ 15 برصيد ثلاث نقاط، فيما يقبع متز الذي تلقى هزيمته الثالثة تواليا في المركز الثامن عشر من دون نقاط. وواجه سان جرمان على ملعبه «بارك دي برانس» في باريس، حتمية الفوز بهذه المباراة في أسوأ بداية له في الدوري المحلي منذ 1978، لتعويض خسارتيه السابقتين أمام لنس ومرسيليا بالنتيجة ذاتها (0-1).

وسيطر النادي الباريسي على المباراة من دون ترجمة فرصه الى أهداف، ومقابل تألق الارجنتيني أنخل دي ماريا ودوره في معظم الكرات الخطرة، وقف الحارس الجزائري الدولي ألكسندر أوكيدجا سدا منيعا في مباراة جمعت بين فريقين يبحثان عن نقاطهما الاولى في الدوري هذا الموسم.

وفاز سان جرمان في مبارياته التسع الاخيرة أمام متز في الـ «ليغ1»، كما لم يخسر على ارضه أمام ضيفه في مبارياته الـ 14 الاخيرة في الدوري محققا 11 انتصارا مقابل ثلاثة تعادلات.

ودفع المدرب الالماني توماس توخل بمهاجمه الارجنتيني ماورو ايكاردي اساسيا في مباراته الاولى هذا الموسم، كما عاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بين الخشبات الثلاث والبرازيلي ماركينيوس الى خط الدفاع مستعيدا شارة القائد من بريسنل كيمبيبي الجالس على مقاعد البدلاء.

وتأخر بطل الدوري في الدخول ضمن أجواء اللقاء وافسح المجال أمام ضيفه لتهديد مرمى نافاس الذي اضطر للتدخل أمام المهاجم السنغالي ابراهيما نيان ليمنعه من افتتاح التسجيل باكرا (7).

ورفع بطل الدوري ايقاعه مع تتابع الدقائق، الا انه افتقد للدقة أمام مرمى متز بفرص متتالية كان محورها المتألق دي ماري لكل من ايكاردي (12 و18)، الاسباني بابلو سارابيا (13 و32)، دراكسلر (25) والسنغالي ادريسا غانا غي (37). وبرغم النقص العددي حصل سان جرمان على اخطر فرصتين، الاولى تسديدة لايكاردي من داخل المنطقة صدها أوكيدجا بقدمه (77)، ليقف الاخير في المرصاد في نسخة مشابهة لتسديدة من 20 مترا لدي ماريا (79).

وتوالت مصائب نادي العاصمة باصابة الاسباني بيرنات (86) بعد 23 دقيقة من دخوله بدلا من الهولندي ميتشيل باكر، لينهي المباراة بتسعة لاعبين.

وكاد متز يخطف النقاط الثلاث بتسديدة من البديل في الدقيقة الاولى من المحتسب بدل الضائع، مرت بجانب القائم (90+1)، غير أن دراكلسر أنقذ فريقه من تعادل مخيب بتسجيله رأسية بعد تمريرة عرضية من دي ماريا صدها الحارس أوكيدجا وتابعها الالماني في المرمى (90+4).

وهذا الهدف الاول لسان جرمان هذا الموسم بعد 42 تسديدة في ثلاث مباريات.

