دوليه

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي أول من أمس ايقاف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو امام مرسيليا الاحد، مضيفة انها ستفتح تحقيقا بحق الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع الاخير في اتهامات عنصرية بحق نيمار. كما سيتم استدعاء الارجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على غونزاليس خلال خسارة سان جرمان 0-1، في مباراة انتهت بشجار كبير أدى الى طرد خمسة لاعبين. وأعلنت الرابطة ايقاف لايفين كورزاوا مدافع سان جرمان ست مباريات لدفعه جوردان أمافي ظهير مرسيليا الذي اوقف بدوره ثلاث مباريات.

