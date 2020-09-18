دوليه

قدّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من أمس كلفة فيروس كورونا المستجد على اللعبة الشعبية في جميع أنحاء العالم، بقيمة 11 مليار دولار جراء الخسائر من العائدات.

وتسببت الجائحة حتى الآن الى تقدّم أكثر من 150 اتحادا محليا بطلب مساعدة من صندوق الاغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغ قيمته 1,5 مليار دولار. وكشف الفنلندي أولي رين، رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا المستجد في الفيفا، لأول مرة عن التأثير المالي الحقيقي للجائحة على كرة القدم بسبب الغاء أو ارجاء المباريات والبطولات، الملاعب الخالية من الجماهير والخسائر من عائدات حقوق البث التلفزيوني.

