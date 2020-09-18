دوليه

مثلما حدث قبل 7 سنوات، يحتاج بايرن ميونخ لأن يضع مجد الثلاثية جانبا، من أجل التركيز في أهدافه بالموسم الجديد للدوري الألماني، المقرر انطلاقه اليوم بمواجه النادي البافاري مع شالكه.

وفي 2013، كان بايرن في الصدارة عالميا أيضا، بعد التتويج بالثلاثية تحت قيادة مديره الفني الأسبق، يوب هاينكس .وفي ذلك الوقت، كانت الخطة هي أن ينطلق الفريق بقيادة مدربه الجديد آنذاك، الاسباني بيب غوارديولا، ليواصل الهيمنة أوروبيا. ونجح غوارديولا في قيادة البافاري للحفاظ على سطوته محليا، من خلال الفوز بلقب البوندسليغا، في المواسم الثلاثة التي قاد فيها الفريق، اضافة للتتويج بلقبين في كأس ألمانيا، لكنه فشل في احراز اللقب الأوروبي.

ولم يكن مدرب بايرن الحالي، هانز فليك، هو الرهان الرئيسي أو المرشح الأقوى لقيادة الفريق، بعد اقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي. وفي الحقيقة، كان نظر بايرن منصبا على المدرب ايريك تين هاغ، الذي قاد أياكس الهولندي لمسيرة رائعة في دوري الأبطال، خلال موسم 2018 -2019. لكن تين هاغ لم يكن متاحا لبايرن قبل صيف 2020، ولم يكن النادي يستطيع الانتظار كل هذه الفترة.

وبعد محاولة فاشلة للتعاقد مع الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق لآرسنال، لجأ بايرن للخيار المحلي، من خلال تعيين فليك المدرب المساعد لكوفاتش مديرا فنيا مؤقتا. لكن اسناد المهمة اليه بصفة دائمة، كان شيئا لا مفر منه، بعد 18 انتصارا خلال 21 مباراة، قاد فيها الفريق بجميع المسابقات. وأثمرت هذه الصفقة، حيث قاد فليك الفريق البافاري للفوز باللقب الأوروبي، بعد انتصارات رائعة في الطريق لمنصة التتويج، خاصة الفوز على برشلونة الاسباني 8-2 في ربع النهائي. لكن بعد شهر واحد من فوزه باللقب القاري، سيضع بايرن هذا المجد خلف ظهره، للتركيز في أهدافه بالموسم الجديد.

ويستهل العملاق الألماني رحلة الدفاع عن لقبه المحلي، اليوم، بمواجهة شالكه. لكنه سيلاقي بداية محمومة للموسم، مع اقامة مباراتي كأس السوبر الأوروبي والألماني، أمام أشبيلية الاسباني وبوروسيا دورتموند، هذا الشهر أيضا.

