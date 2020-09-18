دوليه

اصيب فريق سبورتنغ البرتغالي بنكسة قبل يومين من انطلاق منافسات الدوري المحلي، مع اكتشاف 10 حالات ايجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، من بينهم ثمانية لاعبين والمدرب روبن أموريم، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من النادي لوكالة «فرانس برس» أول من امس.

وأكد المصدر ان جميع المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض. وينطلق الدوري المحلي اليوم في ظل اقامة المباريات من دون جماهير ووسط اجراءات صحية صارمة خوفا من جائحة «كوفيد-19»، على أن يستهل سبورتنغ مبارياته أمام ضيفه جيل فيتشنتي.

وكان فريق سبورتنغ ألغى الاحد الماضي مباراة ودية أمام نادي نابولي الايطالي بعدما تبين وجود ثلاث حالات ايجابية بفيروس «كوفيد-19» بين لاعبيه، قبل أن يرتفع العدد الثلاثاء الى سبع حالات.

وكان نادي جيل فيسنتي قد أعلن في وقت سابق عن وجود 15 حالة ايجابية بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم 10 لاعبين وخمسة أعضاء من الطاقم التدريبي.

