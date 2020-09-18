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انتهز الكويت والعربي فرصة تأجيل نهائي كأس الأمير من أجل المزيد من الإعداد والتخلص من الإجهاد البدني الذي طال اللاعبين بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

ففي المعسكر الأبيض، استمرت التدريبات اليومية تحت قيادة الهولندي رود كرول دون الحصول على راحة بحضور جميع اللاعبين باستثناء فهد العنزي غير الجاهز وطلال الفاضل الذي سغيب للإصابة إذ يشتكي اللاعب من شد في العضلة الضامة ويحتاج للراحة لمدة 10 أيام الأمر الذي يعني غيابه عن النهائي الاثنين المقبل.

وأكد المنسق الإعلامي للفريق عمر الزامل أن الكويت جاهز للعب المباراة النهائية في أي وقت سواء أقيمت في موعدها السابق (أمس الخميس) أو أُجّلت إلى أي يوم آخر، مشيراً إلى أن التأجيل من صالح الفريق «الذي لعب أكثر من 120 دقيقة في مباراتي الدور ربع النهائي أمام السالمية والدور نصف النهائي أمام كاظمة».

وأضاف الزامل أن التأجيل منح الجهاز الفني الفرصة من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة وتجهيز اللاعبين للمباراة النهائية».

واحتاج الكويت إلى الوقت الإضافي من أجل تجاوز السالمية 4-2 في الدور ربع النهائي، بينما حسم مباراة كاظمة في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي.

وفي المعسكر الأخضر، سيكون بمقدور المدرب اللبناني باسم مرمر الاستعانة بخدمات الإسباني تشافي توريس في النهائي بعد حصول الأخير على موافقة ناديه الإسباني، يأتي ذلك في ظل تأكد غياب الغاني عيسى يعقوبو بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة نصف النهائي أمام اليرموك. وكان توريس قد وجه رسالة وداعية لجماهير ولاعبي وإدارة العربي معلناً رحيله عن الأخضر بعد نهاية الموسم الحالي.

