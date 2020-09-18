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أعرب الإسباني بيتو بيانكي مدرب كاظمة عن سعادته بفوز فريقه على اليرموك 3-1 والحصول على المركز الثالث في مسابقة كأس الأمير. وكتب بيانكي على حسابه الشخصي في موقع «انستغرام» بعد المباراة التي أقيمت أول من أمس بأنه «سعيدٌ جداً بالفوز على اليرموك وتحقيق المركز الثالث دون الخسارة (في الأوقات الأصلية والإضافية)». وأضاف: «أهنئ جميع اللاعبين على العمل الرائع الذي أنجزناه خلال الفترة القصيرة التي عملنا فيها». وكان كاظمة تغلب على اليرموك 3-1 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد ناصر العصيمي. وتقدم البرتقالي مبكرا عبر شبيب الخالدي في الدقيقة 13، وأضاف وليد التورة الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم كاظمة 2-0.

وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني أضاف الخالدي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ثم فوّت بندر بورسلي فرصة تسجيل الهدف الرابع للبرتقالي بعد ان أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس فيصل المكيمي، قبل أن يقلص هاشم عدنان الفارق في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

من جانبه، أكد مهاجم كاظمة شبيب الخالدي أن البرتقالي قادم لتحقيق البطولات بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الفترة الأخيرة. وأضاف الخالدي في تصريح تلفزيوني أن الحظ لم يحالف الفريق أمام الكويت في نصف النهائي، مشيداً بزملائه اللاعبين الشباب الذي نجحوا في اثبات وجودهم وقدموا مستوى مميزاً جداً.

