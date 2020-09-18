محلية

أفاد سعد المحجان رئيس اتحاد «الكيوكشن سباير» بالكويت وعضو لجنة الكيوكوشن والكراتيه الموحدة باللجنة الاولمبية أن رياضة «الكيوكشن كراتيه» تعد لعبة من مدرسة الفنون القتالية عموماً و»الكراتيه» تحديداً ولديها انتشار واسع وكبير في الكويت، مضيفا انها حاليا تحت مظلة اللجنة الاولمبية ضمن لجنة «الكيوكوشن كراتيه». ونوه بان اللعبة اساسا يابانية فيما يعد هانشي اوشي دييغو أحد الابطال البارزين في اليابان وأسهم في تخرج العديد من الأبطال والمدربين من جميع أنحاء العالم لاسيما وان تلك المنظمة تعد من المنظمات القوية للغاية في اليابان. وأشار الى أنها تملك انجازات عدة سواء على المستوى المحلي في اليابان او حتى على المستوى الدولي وحققت العديد من النجاحات الكبرى.

واعتبر ان العمل بالكويت يسير من الأفضل للأفضل مبينا أن الكويت سوف تستضيف بطولة العرب وهناك نية لاستضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية واقامة معسكرات إضافة الى ان هناك مشاركات خارجية أيضاً باسم الكويت في منافسات واستحقاقات كبرى في محاولة لتخريج أبطال يمثلون الكويت في المحافل الدولية لتلك الرياضة.

