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جاء تأجيل موعد المباراة النهائية على كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد (الله يرجعه لنا بالسلامة) بين العربي والكويت بواقعة غريبة نوعا ما لا تحدث (طبعا) الا في الكويت... ففي كل الدوريات الاوروبية و العالمية تكون رزنامة المباراة النهائية على بطولة الكأس التي تكون في اغلب الأحيان لا تحمل اسم رئيس الدولة الا فيما ندر (كأس اسبانيا) و الغالب يكون برعاية الاتحاد او شركة تجارية، حيث يثبت الموعد ويستحيل تغيره بنسبة 99%. الا اننا في منطقة الخليج فأننا نفتخر برعاية رؤساء دولنا لهذه البطولة وتكون مسك الختام للموسم الكروي... الا ان ما حدث هذا الأسبوع في تغيير موعد المباراة النهائية من يوم الخميس الى يوم الاثنين القادم لم يكن لسبب طارئ او عصيب او اضطراري. فبيان الاتحاد بهذا الشأن جاء بصيغة: «لا أرى ولا أتكلم ولا أسمع»! ولكن في اعتقادي وبسبب ان عدم حضور سمو الأمير اوسمو نائب الأمير الأثر في عدم التزام الاتحاد بموعد المباراة لأسباب قد تكون مقنعة لي فنيا (الى حد ما) وموافقة الناديين على تأجيل المباراة بسبب ارهاق اللاعبين وبعض الإصابات التي تحتاج الى رعاية إضافية لكي يتمكن اللاعبون من الشفاء لكي يستطيعوا ان يقدموا أداء فنيا يرفع من مستوى المباراة فنياً... الخ. هذا هو السبب الرئيسي حسب ما عرفته بطريقتي الخاصة.

الا ان الاتحاد يتحمل مثل هذه القرارات الضعيفة ويجب ان يحترم رزنامته وبرنامجه الذي اقره منذ فترة ويقدر فترات الراحة المطلوبة بين كل مباراة واخرى وان يعي بأن مثل هذه التغيرات التي حدثت في الساعات الأخيرة من الليل غير مقبولة إداريا، حيث انتهت الصحف اليومية من اعداد صفحاتها على ان المباراة ستقام أمس الامر الذي ادى الى خلاف اعلامي لا يمكن ان يحدث الا من هذا الاتحاد المسكين والضعيف إداريا.... فموعد المباراة النهائية لكأس سمو الأمير وسمو ولي العهد كان ومازال يتم منذ فترات طويلة ببروتوكول تتم فيه مخاطبة الديوانين بمواعيد مقترحة من الاتحاد لكي يختار الديوانان موعد النهائي بناء على برنامج سمو الأمير وسمو ولي عهده.. بالتنسيق مع الديوان الاميري؟ وانا اعلم بأن هذه خارجة عن قدرة الاتحاد في تحديد الموعد بمفرده... وهي فعلا امر معقد نوعا ما؟ الا انه عندما نعلن موعد النهائي ونأتي ونغيره بسبب ان سمو الأمير وسمو نائب الأمير لن يحضرا المباراة لاي سبب كان فهذا لا يعني ان نتخبط في مثل هذه القرارات الفجائية التي تحدث في منتصف الليالي! وسؤالي ما هي نسبة ضمان إقامة المباراة يوم الاثنين (القادم او اللي بعده؟) ..... والله من وراء القصد.

